Хитцаккер, , 13:35 — REGNUM

В Германии в гостевом доме в городе Хитцаккер взорвался газовый баллон. Как сообщает газета Elbe Jeetzel Zeitung, инцидент произошёл вечером 18 августа.

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По данным издания, пострадали по меньшей мере три человек, причём двое из них серьёзно. Они получили тяжёлые ожоги и были доставлены на вертолёте в клинику, специализирующуюся на лечении таких опасных для жизни травм. Третьего пострадавшего госпитализировали в клинику Данненберга на машине скорой помощи.

Как сообщили пожарные, газовый баллон был подключён к плите. Вероятно, ведущий к баллону шланг лопнул, что привело к возгоранию и последующему взрыву. Всего в момент ЧП в здании находилось 46 человек.

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По информации красноярской общественной организации «Интерра», двое пострадавших — граждане России. Это координатор и участники международного проекта Future Spaces 24 и 18 лет.

«Ещё один участник из Танзании также получил ранения, но в лёгкой степени, и был госпитализирован в местную больницу», — говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что в настоящее время состояние здоровья пострадавших стабильное. Лечащий врач сообщил об отсутствии угрозы для жизни.