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Взрыв газа в Дагестане: шесть человек попали в больницу

Происшествия

Среди пострадавших трое детей

Хасавюрт, Дагестан, 27 апреля 2019, 08:50 — REGNUM  Взрыв бытового газа произошёл в частном доме в дагестанском городе Хасавюрте. Пострадали шесть человек, среди которых трое детей. Всех доставили в центральную городскую больницу, их состояние медики оценивают как средней степени тяжести, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Инцидент произошёл поздно вечером, 26 апреля. Причиной несчастного случая, как рассказали в ведомстве, стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Для оказания лечебно-диагностической помощи в Хасавюрт выехали специалисты Дагестанского центра медицины катастроф.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в одном из частных жилых домов села Краснооктябрьское Кизлярского района Дагестана в результате взрыва газового баллона пострадали три человека.

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Взрывы бытового газа
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