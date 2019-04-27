Взрыв газа в Дагестане: шесть человек попали в больницу

Хасавюрт, Дагестан, , 08:50 — REGNUM Взрыв бытового газа произошёл в частном доме в дагестанском городе Хасавюрте. Пострадали шесть человек, среди которых трое детей. Всех доставили в центральную городскую больницу, их состояние медики оценивают как средней степени тяжести, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Инцидент произошёл поздно вечером, 26 апреля. Причиной несчастного случая, как рассказали в ведомстве, стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Для оказания лечебно-диагностической помощи в Хасавюрт выехали специалисты Дагестанского центра медицины катастроф.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в одном из частных жилых домов села Краснооктябрьское Кизлярского района Дагестана в результате взрыва газового баллона пострадали три человека.

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