Поселок Боровский, Тюменская область, , 09:11 — REGNUM

В разрушенном доме под Тюменью газовое оборудование было проведено в апреле 2019 года. Замечаний в работе не было, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Север».

На месте происшествия обнаружено два пустых баллона от сжиженного углеводородного газа, говорится в релизе ООО «Газпром межрегионгаз Север»

Напомним, рано утром 31 июля в тюменском посёлке Боровский при взрыве газа в жилом доме погибли мужчина 58 лет и десятилетний ребёнок. СКР по Тюменской области проводит доследственную проверку обстоятельств трагедии.

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