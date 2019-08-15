Москва, , 09:50 — REGNUM

Самолет Airbus А-321 после взлета с аэродрома «Жуковский» провел в воздухе всего минуту, затем метка с радаров пропала. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

«Командир связался с диспетчерами через минуту после взлета и доложил о попадании птицы в двигатель. Затем самолет пропал с радара», — сказал источник.

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По его словам, позже экипаж связался с диспетчерами и сообщил об аварийной посадке в поле в двух километрах от взлетно-посадочной полосы.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа Airbus A-321, поднявшийся в воздух с аэродрома «Жуковский», совершил жёсткую посадку на поле в Раменском районе Подмосковья вскоре после взлёта.

Причиной стало попадание птиц в двигатель птиц, из-за чего он загорелся. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, пострадали 23 человека. По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело.

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