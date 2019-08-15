Жуковский, Московская область, , 07:36 — REGNUM

Пассажирский самолёт Airbus A321, направлявшийся в Симферополь, был вынужден совершить жёсткую посадку из-за возгорания, которое произошло в двигателе во время взлёта лайнера. Об этом сообщили в экстренных службах.

Посадка самолета

По словам генерального директора авиаперевозчика Сергея Скуратова, отключились оба двигателя.

«Аварийная посадка при взлете в Жуковском, попадание птиц в оба двигателя», — приводит ТАСС слова Скуратова.

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Как сообщили ИА в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, сообщение о жёской посадке самолёта в городском округе Раменский, а районе деревни Дубки поступило сегодня, 15 августа, в 06:20. На борту воздушного судна находились 226 человек, включая шестеро детей.

«Все люди из самолета эвакуированы. Разрушений нет, розлива топлива нет. Погибших нет», — уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, никто в результате инцидента не пострадал.