Москва, , 07:32 — REGNUM

В подмосковном аэропорту «Жуковский» самолёт А-321 совершил жёсткую посадку, сообщает 15 августа «Интерфакс».

Воздушное судно следовало из «Жуковского» в Симферополь, но было вынуждено вернутся назад и приземлиться из-за пожара в двигателе. Причиной ЧП называется столкновение с птицей. Во время посадки лайнер выехал за пределы ВПП.

В самолёте находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате происшествия пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа пассажирский самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс Москва — Ереван, прервал вылет из аэропорта «Шереметьево».