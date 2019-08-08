п. Верхнебаканский, , 07:16 — REGNUM

В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края. Кадры с места аварии опубликованы в аккаунте «ДТП Новороссийска» в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B04E3hhpj0L/

На кадрах видно, как свидетели ДТП оказывают помощь пострадавшим пассажирам автобуса и легкового автомобиля.

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Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 7 августа недалеко от поселка Верхнебаканский. После столкновения на трассе Новороссийск — Керчь в пропасть упали автобус Hyundai, в котором находились 42 человека, и внедорожник Volkswagen Touareg с четырьмя людьми.

В результате происшествия, по последним данным, погибли три человека, в том числе двое детей. Еще 41 человек пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело. По словам очевидца, возможной причиной аварии стала неисправность рейсового автобуса.

«Проезжая перекрёсток, данный автобус, уже виляя, выехал на встречную полосу. Автобус просто нёсся, у него что-то стрельнуло с левой стороны — и он снёс авто и ушёл в обрыв», — рассказал очевидец.

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