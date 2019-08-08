п. Верхнебаканский, , 04:55 — REGNUM

Алкоголь не обнаружен в крови водителя внедорожника Volkswagen Touareg, попавшего в аварию с участием автобуса у посёлка Верхнебаканский (Новороссийский район, Краснодарский край), сообщили 8 августа в региональном управлении МВД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жертвами ДТП на трассе А-146 Новороссийск — Керчь стали три пассажира Volkswagen Touareg — жительница Челябинска и двое детей. Водитель выжил и находится в состоянии средней степени тяжести в больнице Новороссийска.

Также после ДТП госпитализированы 40 человек из рейсового автобуса Hyundai, среди них жители Удмуртии и Московской области. Известно, что после столкновения оба транспортных средства сорвались с обрыва.

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