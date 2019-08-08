п. Верхнебаканский, , 04:00 — REGNUM

Личности погибших в результате ДТП с участием рейсового автобуса в районе посёлка Верхнебаканский (Новороссийский район, Краснодарский край) установлены, сообщает 8 августа «Интерфакс».

Уточняется, что женщина и двое детей, погибшие в результате столкновения автобуса и внедорожника, являются жителями Челябинска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа после столкновения на трассе Новороссийск — Керчь в пропасть упали пассажирский автобус Hyundai, в котором ехали 42 человека, и внедорожник Volkswagen Touareg с четырьмя людьми.

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