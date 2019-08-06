Хэйхэ, Китай, , 04:13 — REGNUM

Комитет по борьбе с паводком китайской провинции Хэйлунцзян принимает меры, обеспечивающие безопасность граждан Китая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Речным и таможенным службам Китая поручено принять комплексные меры по предупреждению неблагоприятного развития ситуации. Обстановка осложняется сильными проливными дождями, которые идут в центральной и северной части провинции, наполняя реки, впадающие в Амур. Отмечается, что из-за увлажнённой почвы следует ожидать ещё одну волну паводка.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за сложной паводковой ситуации в Хабаровском крае введён режим чрезвычайной ситуации. В окрестностях Хабаровска целые острова с дачными посёлками уходят под воду: затоплены Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный.