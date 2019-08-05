Хабаровск, , 09:54 — REGNUM

В Вернебурейском районе Хабаровского края паводок размыл пять мостов на автодороге, ведущей к посёлку Софийск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Река Умальта, вышедшая из берегов, размыла пять автомобильных мостов на дороге, ведущей в Софийск. В настоящее время идёт восстановление четырёх мостов, пятый мост потребует серьёзных вложений и усилий не на один день.

В посёлке проживает порядка 400 человек, запаса продуктов питания у них хватит на десять суток. Власти рассматривают вопрос о доставке в посёлок продуктов вертолётом авиации МЧС.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае из-за сильного паводка введён режим чрезвычайной ситуации. В самом Хабаровске проводят работу по укреплению защитных дамб, ожидается, что гребень паводка пройдёт по Амуру через Хабаровск 8 августа.