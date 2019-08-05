Хабаровск, , 05:58 — REGNUM

Острова, на которых расположены дачные участки хабаровчан, уходят под воду из-за резкого повышения уровня воды в Амуре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Спасатели МЧС предупреждают дачников о необходимости эвакуации с затопляемых островов. В настоящее время вода накрыла уже более сотник дачных участков на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский.

Утром 5 августа уровень воды в Амуре составил 443 см.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске производится подсыпка створов защитной дамбы во избежание перелива через неё воды, уровень которой прогнозируется до 6,3 метра. Гребень паводка пройдёт мимо Хабаровска 7−8 августа.