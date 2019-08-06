Сусуман, Магаданская область, 6 августа 2019, 03:34 — REGNUM
В двух округах Колымы 6 августа из-за размытых ливнями дорог ввели режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM МЧС региона.
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В Тенькинском и Сусуманском районах действует режим ЧС в связи с размытием в нескольких местах дорог и высоким подъёмом воды в реках. По трассам, закрытым 5 августа, движение автотранспорта запрещено. Дорожники восстанавливают размытые участки.
В регионе реки поднялись до критических отметок, водозабор в микрорайоне Берелех в Сусумане отключен.
Губернатор Сергей Носов поручил министерству транспорта Магаданской области в кратчайшие сроки восстановить прерванное движение по автодорогам «Колыма» и «Тенька», сообщили в правительстве региона.
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Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа из-за паводков были закрыты проезды по трассе «Колыма» на 1562 км и по автодороге Палатка-Кулу-Нексикан — с 304 по 473 км.