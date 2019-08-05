Магадан, Магаданская область, , 09:57 — REGNUM

Движение транспорта временно ограничено на участке федеральной трассы Р-504 «Колыма» в районе поселка Дебин Магаданской области. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Ограничение действует с 14:30 по местному времени (6:30 мск) для всех видов транспорта «на федеральной автомобильной дороге Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан км 1562+725», уточнили в министерстве. Причиной стал быстрый подъем воды в реке из-за дождей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Магаданской области ограничили движение по автодороге Палатка — Кулу — Нексикан с 304-го по 473-й км. Размытую водой дорогу восстанавливают ремонтные бригады.

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