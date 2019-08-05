с. Кулу, , 09:01 — REGNUM

На трассе Палатка — Кулу — Нексикан в Магаданской области размыло участок дороги водой, движение транспорта временно ограничено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном дорожном управлении.

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Для движения транспорта проезд по автодороге Палатка — Кулу — Нексикан с 304-го по 473-й км ограничен. На размытом участке ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданскую область 6 августа придут сильные дожди. Экстренные службы предупреждают о возможности чрезвычайных ситуаций.