Москва, , 12:59 — REGNUM

Неосторожное обращение с огнем стало ключевой причиной природных пожаров в Сибири, сообщили 5 августа в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, проведенная авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог.

«Это дает основание предположить, что основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что органам исполнительной власти, органам местного самоуправления субъектов, органам внутренних дел, МЧС, в том числе с привлечением волонтеров и добровольцев необходимо продолжать разъяснительную работу с населением.

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Как сообщало ИА REGNUM, к тушению лесных пожаров в Сибири привлечены все доступные силы и средства МЧС России. Кроме того, в тушении лесных пожаров уже задействованы вооруженные силы.

Особенностью лесных пожаров в 2019 году является то, что мощный циклон во время интенсивного горения в регионе нёс дым от пожаров на юг и запад, а не на северо-восток, как это бывало в прошлые годы, когда площадь пожаров была значительно больше. Из-за этого смог из продуктов горения накрыл крупные города Сибири.

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