Москва, , 19:19 — REGNUM

Самолёты и вертолёты российского Министерства обороны за двое суток ликвидировали в Красноярском крае и Иркутской области возгорания на общей площади 113 тыс. гектаров, сообщает 2 августа пресс-служба Минобороны РФ.

Потушены 84 очага возгорания, при этом самолёты Ил-76 совершили 34 вылета на тушение лесных пожаров, сбросив свыше 1400 тонн воды.

Задействованные в операции вертолёты Ми-8 совершили более 100 вылетов, сбросив на горящие леса порядка 550 тонн воды.

«Авиацией Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области за двое суток потушены 84 лесных пожара на общей площади 113 тысяч гектаров», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в авиагруппе Минобороны РФ, привлечённой к тушению лесных пожаров в Сибири, состоят 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8.

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