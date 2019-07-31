Симферополь, , 10:51 — REGNUM

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о своей полной поддержке действий правоохранительных органов при пресечении беспорядков в Москве 27 июля, отметив, что «это была попытка обкатать технологии майдана в российских условиях». Об этом он написал на своей странице в Facebook 31 июля. Сергей Аксёнов напомнил — попытки добиться своего путём шантажа не имеют отношения к демократии, и нарушители закона должны ответить по всей строгости.

Сергей Аксенов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Полностью поддерживаю действия правоохранительных органов по пресечению беспорядков в ходе несанкционированного митинга, который прошел в Москве 27 июля», — написал Аксёнов.

«Мы в Крыму внимательно следили за событиями в столице. Крымчанам они напомнили о том, что происходило в Киеве в 2004, 2013 и 2014 годах. Мы отлично знаем, кем и для чего организуются подобные протесты. Для нас очевидно, что это была попытка обкатать технологии майдана в российских условиях, начать раскачку ситуации по украинскому сценарию. Но в России этот сценарий не пройдет», — добавил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в центре Москвы была проведена несанкционированная акция протеста. У Мосгордумы полиция задержала более тысячи человек. СК возбудил по факту несогласованного митинга в Москве уголовное дело по статье «Массовые беспорядки», а также три уголовных дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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