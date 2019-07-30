Москва, , 22:19 — REGNUM

У некоторых участников несогласованной акции, прошедшей 27 июля в центре Москвы, были изъяты ножи, молотки и баллончики с перцовым газом. Об этом заявил замначальника полиции по оперативной работе столичного МВД Александр Половинка в эфире телеканала «Россия 24».

Задержание © ИА Красная Весна

По его словам, это свидетельствует о том, что несогласованное мероприятие заранее «имело явный наклон к дальнейшему силовому развитию». У какого количества участников акции были обнаружены указанные предметы, представитель МВД не уточнил.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Следственный комитет возбудил по факту несогласованного митинга в Москве уголовное дело по статье «Массовые беспорядки», а также три уголовных дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Всего в ходе акции у здания Мосгордумы 27 июля были задержаны более тысячи человек, большинство из них позднее были отпущены из полиции.