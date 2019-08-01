Москва, , 11:45 — REGNUM

В России общая площадь лесных пожаров, по состоянию на 1 августа, приблизилась к отметке в 3 млн га, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Леса в огне

"На территории РФ находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом 318 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 955 467 га», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что ведомство искусственно вызывает дожди для борьбы с лесными пожарами в Красноярском крае и Иркутской области. Так, на севере Иркутска работает специальный самолет-зондировщик Ан-26. Запуск летчиками-наблюдателями в облачные системы пиропатронов с йодистым серебром инициирует процесс образования дождей.

«Без такого воздействия облака могут развиваться и находиться в атмосфере, не проливая над пожарами долгожданных дождей», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФДмитрий Медведев поручил до 30 августа представить предложения по созданию специализированного центра для мониторинга, профилактики и своевременного принятия оперативных мер по тушению лесных пожаров.

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