Москва, , 09:36 — REGNUM

Лесные пожары в Сибири распространяются на большой площади в связи недостаточностью предпринятых мер по ликвидации очагов возгораний, заявил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин.

Пожар в лесу (сс) CWitte

По его словам, в сибирские регионы доводились прогнозы МЧС, Росгидромета и Рослесхоза.

«Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов», — цитирует ТАСС Абанина.

Читайте также: Сибирская катастрофа: идёт борьба с лесными пожарами

Он также добавил, что ситуация с пожарами складывается по неблагоприятному сценарию. Помимо отсутствия мер, распространению огня поспособствовала длительная сухая погода, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 июля, на территории России на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда действует 321 лесной пожар. Площадь, которую уже прошёл огонь, достигла почти 2,9 млн га.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведевпоручил до 30 августа представить предложения по созданию специализированного центра для мониторинга, профилактики и своевременного принятия оперативных мер по тушению лесных пожаров.

Читайте также: Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос создания лесопожарного центра