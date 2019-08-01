Чита, , 08:34 — REGNUM

Во время совещания в Чите премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 30 августа представить предложения по созданию специализированного центра для мониторинга, профилактики и своевременного принятия оперативных мер по тушению лесных пожаров.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Поручение адресовано Министерству природных ресурсов и экологии и МЧС РФ. Этот вопрос должен быть проработан совместно с главами регионов Сибири и Дальневосточного федерального округа.

Также должно быть усилена группировка сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров Сибири. Генпрокуратуре и СКР поручено провести проверки по выявлению умышленных поджогов для сокрытия незаконной заготовки леса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с рабочей поездкой находится в Чите. Он уже осмотрел лесопожарную технику, выставленную на площади Ленина. В настоящее время проходит совещание под его председательством.

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