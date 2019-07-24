Барнаул, , 13:36 — REGNUM

Судя по фотографиям, опубликованным сегодня, 24 июля, на канале «Б. АУЛ», как минимум, девять крупнейших городов Сибири и Урала сегодня заволокло «молочной» дымкой природных пожаров, будущих сейчас на территории России, передает корреспондент ИА REGNUM

Барнаул в дыму, фото с камеры наблюдения Цитата с канала Barnaulaul

На фото с камер наружного наблюдения, сделанных сегодня, 24 июля, представлены: Красноярск, Кемерово, Томск, Барнаул, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск и Екатеринбург.

Екатеринбург в дымке. Фото с камеры наблюдения Цитата с канала Barnaulaul Кемерово в дыму. Фото с камеры наблюдения Цитата с канала Barnaulaul Красноярск в дыму, фото с камеры Цитата с канала Barnaulaul Новосибирск в дыму, фото с камеры наблюдения Цитата с канала Barnaulaul Омск в дыму, фото с камеры наблюдения Цитата с канала Barnaulaul Томск в дыму, фото с камеры наблюдения Цитата с канала Barnaulaul Тюмень в дымке лесных пожаров. Фото с камеры наблюдения Цитата с канала Barnaulaul Челыбинск в дымке, фото с камеры наблюдения Цитата с канала Barnaulaul

Напомним, ранее специалисты научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии «Планета» сообщили, что дымовые шлейфы достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Хакасии, Алтайского края и восточных регионов Югры.

Распространение смога по территориям Уральского, Сибирского и Дальневосточного ФО Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета»

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Ранее сообщалось, что жители Барнаула, к примеру, в прямом смысле слова «света белого не видят»: небо заволокло молочной дымкой, из-за которой видны только очертания Солнца. По свидетельствам очевидцев, сегодня, 24 июля, в городе стало трудно дышать: в столице Алтайского края вновь безветренно, и у особенно восприимчивых слезятся глаза и наблюдается упадок сил.

Дым от сибирских пожаров в Барнауле © Ольга Найдёнова

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Но тяжелее всего сейчас тем, кто находится в непосредственной близости от бушующих пожаров. Иркутским спасателям, к примеру, поступают десятки сообщений с жалобами на сильнейшую задымлённость. Однако более 300 тысяч горящих лесных гектаров Приангарья потушены не будут «из экономической нецелесообразности». Аналогичная ситуация складывается в соседнем Красноярском крае.

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