Новосибирск, , 07:47 — REGNUM

Лесные пожары, бушующие в Красноярском крае и Иркутской области, влияют на обстановку в других регионах. О задымлении сообщают из Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. В трёх крупнейших городах Кузбасса и вовсе объявили режим «чёрного неба» (неблагоприятные метеоусловия — НМУ).

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Ситуация с задымлением широко обсуждается в соцсетях. А 24 июля стало известно, что в интернете появилась петиция с требованием ввести режим ЧС из-за лесных пожаров на всей территории Сибири. Разместила петицию, адресованную правительству, президенту РФ, Минздраву, Минлесхозу, МЧС и Минсельхозу, Ольга Козулина.

Она пишет, что из-за красноярских и иркутских пожаров гарь распространяется на соседние регионы Сибири, а «дымкой закрыто солнце даже за 700 км от Красноярского края».

«В Красноярске люди ходят в масках, а между тем чиновники на местах и в правительстве до сих пор не объявили режим ЧС для всей территории Сибири! А ведь именно после объявления такого режима в очаги пожаров и прилегающие области, страдающие от задымления, направляется дополнительное финансирование, средства пожаротушения, людские ресурсы, и накладывается особая ответственность на должностных лиц за ликвидацию ЧС», — говорится в петиции.

Автор послания указывает, что из-за пожаров гибнут звери и «наши многострадальные леса», людям и животным трудно дышать, теряется урожай дикоросов и так далее.

«Проявите государственное мышление, защитите наши леса, нашу воду, наше здоровье!» — такой призыв звучит в петиции, под которой к утру 24 июля свои подписи оставили 42 037 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на 00:00 (мск) 23 июля, по данным Авиалесоохраны, действовало 67 пожаров на землях лесного фонда на площади 58 409 га и 56 пожаров на площади 687 722 га на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда в зоне контроля. В регионе действует режим ЧС из-за лесных пожаров. В Иркутской области на это же время было зарегистрировано 55 пожаров на землях лесного фонда на площади 98 079 га и 40 пожаров на площади 244 005 га в зоне контроля.

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В Красноярском крае за прошедшую неделю было зафиксировано 195 случаев задымления в 119 населённых пунктах. К 22 июля в зоне задымления, по данным МЧС, оставался 61 населённый пункт в Богучанском, Кежемском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском районах.

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Что касается других регионов, 23 июля в новосибирском главке МЧС сообщили, что дымка с запахом гари, окутавшая Западную Сибирь, сохранится ещё два-три дня. Обстановка должна улучшиться с изменением направления ветра.

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