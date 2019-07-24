Барнаул, 24 июля 2019, 12:59 — REGNUM
Вот уже неделю жители Алтайского края в прямом смысле слова «света белого не видят»: небо заволокло молочной дымкой, от которой видны только очертания Солнца. В Барнауле, по свидетельствам очевидцев, стало трудно дышать. Сегодня, 24 июля, с столице Алтайского края вновь безветренно, и у особенно восприимчивых слезятся глаза и наблюдается упадок сил, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Своё отношение к происходящему многие высказывают в социальных сетях. В частности, алтайский фотограф Евгений Джазатор на своей странице в Facebook написал:
Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край, как и многие другие регионы Сибири вот уже вторую неделю находится в дымке масштабных природных пожаров, накрывших территории Иркутской области и Красноярского края. Накануне, 23 июля, общая площадь возгорания составляла 1 миллион гектар, а сегодня — уже 1,3 миллиона.
Но несмотря на многочисленные жалобы задыхающихся от дыма людей, тушить пожары, не угрожающие населенным пунктам и важным объектам, власти считают экономически нецелесообразным. Спасатели рекомендуют гражданам, поменьше находится на улице, избегать большой физической активности, не курить и пить витамины.
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