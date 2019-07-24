Барнаул, , 12:59 — REGNUM

Вот уже неделю жители Алтайского края в прямом смысле слова «света белого не видят»: небо заволокло молочной дымкой, от которой видны только очертания Солнца. В Барнауле, по свидетельствам очевидцев, стало трудно дышать. Сегодня, 24 июля, с столице Алтайского края вновь безветренно, и у особенно восприимчивых слезятся глаза и наблюдается упадок сил, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Своё отношение к происходящему многие высказывают в социальных сетях. В частности, алтайский фотограф Евгений Джазатор на своей странице в Facebook написал:

«Вот уже месяц полыхают пожары в Восточной Сибири, дым накрыл территорию сравнимую с Европой, добрался до Западной Сибири, в городах повис смог, трудно дышать. Огромная экологическая проблема. МЧС отказывается тушить пожар, чиновники уверяют, что это дорого! Ситуация за гранью разумного. За сутки площадь пожара увеличилась на 10%, превысила миллион гектар. Дак вот ребята, чем писать о каждой брошенной бутылке, напишите о пожаре, следите за темой, информируйте людей. Вот что важно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край, как и многие другие регионы Сибири вот уже вторую неделю находится в дымке масштабных природных пожаров, накрывших территории Иркутской области и Красноярского края. Накануне, 23 июля, общая площадь возгорания составляла 1 миллион гектар, а сегодня — уже 1,3 миллиона.

Но несмотря на многочисленные жалобы задыхающихся от дыма людей, тушить пожары, не угрожающие населенным пунктам и важным объектам, власти считают экономически нецелесообразным. Спасатели рекомендуют гражданам, поменьше находится на улице, избегать большой физической активности, не курить и пить витамины.

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