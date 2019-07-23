Барнаул, , 06:15 — REGNUM

Смог от не потушенных лесных пожаров, бушующих в Иркутской области и Красноярском крае, продолжает распространяться на регионы Западной Сибири. По данным спутникового мониторинга, размещённым на сайте Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии «Планета», дымовые шлейфы достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Хакасии и Алтайского края, восточных регионов Югры.

Распространение смога по данным космического зондирования УФО, СФО, ДФО Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета»

Пожарная обстановка по данным космического зондирования Иркутская область Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета»

«Дымовая завеса выступает экраном на пути солнечного света и отрицательно влияет на формирование облаков, а значит и выпадение осадков. Микрочастицы находятся на высоте от двух до пяти километров, поэтому нет характерного запаха гари», — сообщает ГТРК «Алтай» со ссылкой на начальника центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Управления ГОЧС и ПБ в Алтайском крае Анатолия Лазутина.

Вместе с тем, данные наблюдений Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае свидетельствуют о том, что превышение предельно допустимых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано, здоровью граждан ничего не угрожает. По мнению специалистов, задымление будет наблюдаться примерно ещё два дня.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае и Иркутской области наиболее сложная обстановка отмечается с лесными пожарами отмечается в северных труднодоступных районах. Это так называемые, «пожары-отказники», которые несмотря на размах так и не будут потушены по причине «экономической нецелесообразности».

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В Приангарье по состоянию на 22 июля действовало 100 возгораний на территории почти в 285 тысяч гектаров.

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В Красноярском крае на утро 22 июля был зарегистрирован 101 лесной пожар на площади 656,5 тыс. га.

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