Ростов-на-Дону, , 13:55 — REGNUM

Губернатор Ростовской области Василий Голубев не увидел нарушений в действиях ОМОНа во время массовой драки на стадионе «Ростов-Арена» после матча между «Ростовом» и «Спартаком».

"Полиция выполняла обычную работу. С болельщиками обошлись тактично», — цитирует главу региона официальный telegram-канал новостного портала donnews.ru.

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«Спартак» заступился за болельщиков и пристыдил ростовский ОМОН

ИА REGNUM напоминает, что волнения среди болельщиков московского «Спартака» начались в подтрибунном помещении стадиона. Силовикам пришлось вмешаться в ситуацию, что было зафиксировано очевидцами. В настоящее время представители Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) выясняют детали произошедшего и дадут оценку действиям как силовиков, так и организаторов футбольного поединка.

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