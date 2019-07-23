Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года, «Мисс Россия-2003» Виктория Лопырёва после массовой драки на «Ростов-Арене» призвала остановить насилие. При этом разбираться, кто прав в произошедшем, кто виноват, светская львица не намерена.

«На деле вчера в моем родном Ростове появились, казалось, ушедшие навсегда спутники нашего чемпионата 90-х и нулевых: ОМОН, дубинки, драки прямо под трибунами. Я даже не хочу разбираться, кто прав, а кто виноват. Давайте просто остановим любое насилие. Кому приятно смотреть на эти ужасные кадры? Мы же можем делать настоящее зрелище, все для этого есть. Посмотрите, сколько зрителей ходит, сколько драматургии в сюжетах матчей, сколько голов забито во втором туре?!» — написала Лопырёва в своём микроблоге Instagram.

https://www.instagram.com/p/B0Nt8yvHeck/

ИА REGNUM напоминает, что инцидент произошёл после матча между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2) на стадионе «Ростов-Арена». Очевидцы смогли зафиксировали инцидент и поделились видео в социальных сетях. Руководство московского футбольного клуба осудило действия сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, «повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чём не повинных граждан, среди которых были и женщины». Задержать нарушителей, которые пронесли пиротехнику на трибуны, можно было точечно.

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