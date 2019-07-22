Москва, , 13:50 — REGNUM

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» выступило с официальным заявлением после инцидента с болельщиками на «Ростов-Арене», сообщает ИА REGNUM.

В частности, представителей команды возмутили «действия сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чём не повинных граждан, среди которых были и женщины». По мнению красно-белых, задержать нарушителей, которые пронесли пиротехнику в на трибуны, можно было точечно, «не блокируя в тесном и душном подтрибунном помещении 2 тыс. человек более чем на полчаса после завершения матча».

«Спартак» осудил действия ростовской полиции, призвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) детально разобраться в инциденте и выразил надежду, что организаторы матчей в Ростове-на-Дону больше не допустят повторения подобных ситуаций.

ИА REGNUM напоминает, что инцидент произошёл после матча между футбольными клубами «Ростов» и «Спартак» на стадионе «Ростов-Арена». Замолчать конфликт не удалось — массовую драку зафиксировали очевидцы и поделились кадрами в социальных сетях.

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