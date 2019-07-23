Хабаровск, , 10:51 — REGNUM

Десятилетний мальчик Алексей, который во время пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае помогал вытаскивать детей из палатки, сам получил ожоги и впал в кому, сообщает 23 июля РИА Новости со ссылкой на представителя регионального правительства.

«Десятилетний мальчик Алексей, который помогал выводить детей, в частности вытаскивал девочек, сам попал в больницу в посёлке Солнечный и находится в коме», — сказал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в загородном лагере отдыха для детей «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края, в котором находились 189 детей, вспыхнул ночью 23 июля.

В результате пожара, по предварительным данным, погибла одна девочка, девять человек пострадали, среди которых четверо детей. Возбуждено уголовное дело.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело о пожаре в центральный аппарат, а также потребовал дать принципиальную юридическую оценку произошедшему, установить круг виновных лиц и причины, способствовавшие совершению преступления.

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