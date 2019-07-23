п.г.т. Солнечный, , 10:07 — REGNUM

Пожарным потребовалось более двух часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание в детском палаточном лагере, расположенном на территории туристического комплекса «Холдоми» в Солнечном районе. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе регионального МЧС 23 июля.

Пожарный (cc) skeeze

Как уточнили в ведомстве, сообщение о возгорании в Центр управления кризисных ситуация МЧС России по Хабаровскому краю поступило 23 июля около 3 часов ночи по местному времени.

«В 03:02 (хбр) пожар локализован, в 04:46 (хбр) — полностью ликвидирован», —добавили в МЧС.

Всего к ликвидации пожара было привлечено восемь человек и четыре единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в загородном лагере, где отдыхало 189 детей, огонь полностью уничтожил 20 палаток, ещё шесть были повреждены. В результате происшествия погиб один ребёнок — девочка 2008 года рождения, ещё трое (2006−2008 годов рождения) получили ожоги. Они доставлены в реанимационное отделение Центральной районной больницы в посёлке Солнечный.