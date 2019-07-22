23 Июля
 
9:47

Губернатор обещал помощь пострадавшим. Горе родителей не описать словами.

Как действующий турцентр в «Холдоми» оказался в ТОСЭР и почему там лагерь?

9:44

Дети, доставленные в реанимацию Солнечной районной больницы, находятся в крайне тяжелом состоянии

Читайте подробнее: У троих детей, госпитализированных после пожара в Холдоми, 100% ожогов тела

9:40

В лагере находились 189 детей. Одна девочка погибла. Есть раненые, в том числе те, кто находится в коме.

Подробнее: В Хабаровском крае борются за жизнь детей, пострадавших в пожаре в Холдоми

9:36

Последствия пожара в детском лагере под Хабаровском

9:35

В ЕАО палаточный лагерь не работает из-за длительных дождей

В Еврейской области на летний период планировалось задействовать 98 объектов организованного отдыха школьников, из которых 4 — загородные оздоровительные лагеря, 93 пришкольных летних лагеря и один палаточный лагерь, который в настоящее время не функционирует из-за неблагоприятных погодных условий — несколько недель в области непрерывно идут дожди.

9:34

После трагедии в Хабаровском крае проверят безопасность детских лагерей

9:34

Детский лагерь «Холдоми» открылся 4 года назад. Разрешения на палатки там не было

Читайте также: Хабаровские чиновники, открывавшие лагерь в «Холдоми», не видели палаток?

9:31

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае.

Читайте подробнее: По факту ЧП в детском лагере в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело