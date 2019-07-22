Губернатор обещал помощь пострадавшим. Горе родителей не описать словами.
Как действующий турцентр в «Холдоми» оказался в ТОСЭР и почему там лагерь?
Дети, доставленные в реанимацию Солнечной районной больницы, находятся в крайне тяжелом состоянии
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В лагере находились 189 детей. Одна девочка погибла. Есть раненые, в том числе те, кто находится в коме.
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В ЕАО палаточный лагерь не работает из-за длительных дождей
В Еврейской области на летний период планировалось задействовать 98 объектов организованного отдыха школьников, из которых 4 — загородные оздоровительные лагеря, 93 пришкольных летних лагеря и один палаточный лагерь, который в настоящее время не функционирует из-за неблагоприятных погодных условий — несколько недель в области непрерывно идут дожди.
Детский лагерь «Холдоми» открылся 4 года назад. Разрешения на палатки там не было
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае.
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