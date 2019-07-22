В ночь с 22 на 23 июля в детском палаточном лагере в туристическом центре «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края случился пожар. Палатки из ПВХ, в которых спали дети, загорелись. В огне погибла девочка 2008 года рождения. Ещё трое детей со 100% ожогов тела находятся в реанимации, один ребёнок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу Комсомольска-на-Амуре. Возбуждено уголовное дело.