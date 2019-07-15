Кызыл, , 06:30 — REGNUM

Очередное празднование Наадыма в Туве было омрачено трагедией, в которой погибли десять человек, в том числе семеро детей. На торжественной встрече с чабанами в рамках праздника глава республики Шолбан Кара-оол объявил минуту молчания в память о погибших.

«Но мы буддисты, поэтому у нас есть вера в то, что наших детей, которых в народе мы называем живыми божествами, непременно ждет перерождение. Они вернутся в наш мир. Знаю, что ради такой благой цели в наших храмах проходят молебны. И это очень правильно», — написал он на своей странице в «ВКонтакте».

По его словам, взрослые, в руках которых находятся здоровье и жизнь детей, должны вынести урок из случившегося,

«Даже находясь дома, не будем забывать о безопасности детей, а в пути — вдвойне усилить внимание. Никогда невозможно смириться, когда в ДТП умирают дети по вине пьяных водителей», — написал глава, добавив, что в 2018 году в авариях погибло больше 20 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 июля при попытке пересечь реку Шуй перевернулся автомобиль УАЗ, в котором ехали двенадцать человек. По версии следствия, машина заглохла в русле реки, после чего ее начало сносить течением и опрокинуло. Тела девяти погибших были найдены внутри машины, самой младшей погибшей было два года. Тело еще одной женщины было найдено позже.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, которое было взято на контроль в центральном аппарате СКР.

Из-за трагедии большинство мероприятий, намеченных в рамках празднования Наадым, были перенесены с 13 июля на 14.

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