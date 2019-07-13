Кызыл, , 17:29 — REGNUM

Тело десятой жертвы аварии на реке Шуй найдено в Туве. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону.

Тело женщины было обнаружено около 17 часов по местному времени в водах реки Шуй в ходе поисковых работ. Ранее женщина считалась пропавшей без вести.

Ранее ИА REGNUMсообщало о ДТП, произошедшем на переправе через реку Шуй в Туве, в результате которого погибли девять человек, один пропал без вести.

По данным следствия, трагедия произошла во время пересечения вброд реки Шуй в Бай-Тайгинском районе Тувы Из-за вышедшего из строя двигателя автомобиль УАЗ-31 512 заглох в русле реки и его начало сносить течением, а потом опрокинуло.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время для установления причин смерти погибших назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате следственного комитета России.