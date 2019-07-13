Кызыл, , 08:40 — REGNUM

Следствие назвало причину дорожно-транспортного происшествия на переправе через реку Шую в Бай-Тайгинском районе республики, в результате которого погибли девять человек, включая детей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления СК России по Туве.

По данным следствия, во время пересечения реки Шуй в Бай-Тайгинском районе Тувы автомобиль УАЗ из-за вышедшего из строя двигателя остановился. Затем машину стало сносить течением. Течение опрокинуло автомобиль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автомобиль марки УАЗ опрокинулся при попытке пересечь вброд реку Шуй. Двое мужчин и одна женщина пытались удержать автомобиль, но сильное течение все равно опрокинуло машин и салон быстро заполнился водой.

По всей видимости, при пресечении реки автомобиль заглох из-за гидроудара в двигатель — ситуации, когда вода попадает в воздухозаборник.

Погибли девять человек, в том числе семеро детей. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать автомашину на плаву, женщину унесло течением. Её ищут.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В Туве объявлен траур.