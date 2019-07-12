Кызыл, , 15:05 — REGNUM

Стали известны подробности о жертвах аварии в Туве, в результате которой погибли девять человек и один считается пропавшим без вести.

Трагедия на реке Шуй в Туве МВД по Республике Тува 17.мвд.рф

«Известны имена 4 взрослых, находившихся в салоне автомобиля: водитель Салчак Роберт, Салчак Сайзана 1983 года рождения и Хомушку Кудерек и Хомушку Ольга, 1977 года рождения. Дети 2012, 2011, 2015, 2017, 2011, а также девушка 1993 года рождения», — сообщили в пресс-службе правительства республики.

Между тем, ранее в МВД республики сообщили, что в салоне машины находились 12 человек, из которых двоим удалось выбраться и спастись. В настоящий момент идут поиски ещё одного, возможно, водителя.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в ночь с 11 на 12 июля. 10 или 12 местных жителей ехали из села Тээли на источники в Дустуг-Хем на автомобиле УАЗ. Однако при пересечении реки Шуй машину перевернуло. Большая часть находившихся внутри машины так и не смогли выбраться.