Кызыл, , 12:32 — REGNUM

Глава Тувы Шолбан Кара-оол призвал жителей республики быть бдительными на реках после трагедии с гибелью десяти человек на реке Шуй. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке».

"Из-за сильных дождей уровень воды растет за считанные часы, а течение усиливается со страшной силой. Помните, пожалуйста, что это может привести к непоправимой ситуации», — отметил он.

Глава также сообщил, что направил в Бай-Тайгинский район вертолет со спасателями, психологами и своим заместителем Аясом Чудаан-оолом. Они должны выяснить все обстоятельства происшествия, установить точную причину, что могло спровоцировать аварию.

«Поставил задачу выяснить, как часто люди ездят по этому пути, сохраняется ли опасность для местных жителей», — написал Кара-оол.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 12 июля в полицию обратился местный житель, сообщив об автомобиле УАЗ, который перевернулся, пытаясь пересечь реку Шуй. Все находившиеся в машине десять человек погибли, в их числе шестеро детей. Их тела были найдены внутри машины. По словам главы, это были две семьи, направлявшиеся из села Тээли на источник в Дустуг-Хем.

Уголовное дело было возбуждено по статье за нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

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