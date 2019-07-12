Кызыл, , 11:25 — REGNUM

В Республике Тува по факту аварии, повлекшей смерть десяти человек, в том числе шести детей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили ИА REGNUMв пресс-службе Следственного комитета России.

«Предварительно установлено, что в ночь с 11 на 12 июля 2019 года в местечке Одуруг Бай-Тайгинского района местным жителем обнаружена автомашина, внутри которой находилось 10 тел, в том числе 6 несовершеннолетних. Предположительно, люди на автомашине пытались пересечь реку Шуй вброд, в результате чего машина опрокинулась», — отметили в СКР.

На место происшествия незамедлительно отправилась следственно-оперативная группа в составе опытных следователей и криминалистов. По прибытии на место следователи проведут неотложные следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по статье за нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль УАЗ, в котором находились десять человек, опрокинулся при попытке пересечь вброд реку Шуй. Глава республики Шолбан Кара-оол сообщил, что погибли две семьи — четверо взрослых и шесть детей, направлявшихся из села Тээли на источник в Дустуг-Хем.

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