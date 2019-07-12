Кызыл, , 10:15 — REGNUM

Глава Тувы Шолбан Кара-оол отреагировал на сообщение о гибели десяти человек при попытке пересечь реку вброд.

«Земляки, к большому сожалению, вынужден Вам сообщить о трагедии, случившейся сегодня утром в селе Шуй Бай-Тайгинского района. 10 человек погибли при попытке переехать реку Шуй на автомашине УАЗ-469 в местечке Одуруг», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в машине ехали две семьи — четверо взрослых и шестеро детей. Отметим противоречие с ранее данной информацией от МЧС — спасатели сообщили об опрокидывании машины в реке Ак, а не Шуй. Также сообщалось, что погибшие ехали на микроавтобусе УАЗ («Таблетка»). По всей видимости, они ехали из села Тээли в аржаан Дустуг-Хем.

Глава сообщил о направлении на место происшествия группы специалистов службы ГО и ЧС со спецтехникой.

«Скорблю с жителями Бай-Тайги, прошу крепиться родственников и близких. Призываю, дорогие земляки, соблюдать все меры безопасности, не подвергать своих родных опасности, ни в коем случае нельзя об этом забывать. Берегите себя», — призвал глава.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Туве утонули десять человек, попытавшись на машине пересечь реку вброд. Спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России уже выехали на место происшествия в отдалённый Бай-Тайгинский район Тувы.

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