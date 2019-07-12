Кызыл, , 11:09 — REGNUM

В Туве обнаружены тела всех десятерых погибших при попытке пересечь вброд реку Шуй. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

«12 июля 2019 года в 08 ч. 55 мин. в дежурную часть ОП № 1 с. Тээли Межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский» поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки УАЗ», — отметили в ведомстве.

На месте происшествия были обнаружены тела десятерых погибших, из которых шестеро детей.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливается точное количество людей, находившихся в транспортном средстве.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль УАЗ, в котором находились десять человек, опрокинулся при попытке пересечь реку. По словам главы Тувы Шолбан Кара-оола, это были две семьи — четверо взрослых и шестеро детей, ехавших на источник в Дустуг-Хем.

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