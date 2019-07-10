Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM

Член Общественной палаты РФ, председатель Ассоциации юристов Санкт-Петербурга Илья Ремесло провёл собственное расследования виновных в «разгильдяйстве» петербургского «Водоканала», о котором ранее заявил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов. По мнению автора, к многочисленным нарушениям, которые в свою очередь привели к завышенным тарифам для жителей Санкт-Петербурга, мог иметь отношение бывший вице-губернатор Игорь Албин и ряд других высокопоставленных лиц.

Расследование получило название «Золотая вода. Как в питерском «Водоканале» поднимали тарифы и пилили деньги» и опубликовано на сайте интернет-издания RuPosters. В нём, в частности, утверждается, что миллиардные злоупотребления в «Водоканале» происходили в том период времени, когда сферу ЖКХ в Санкт-Петербурге курировал вице-губернатор Игорь Албин, а само предприятие контролировали бывшие руководители ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгений Целиков и Феликс.

Ремесло приходит к выводу, что «при странных обстоятельствах и на условиях, которые нанесли многомиллиардный ущерб бюджету предприятия» был заключен договор на энергоснабжение между ГУП «Водоканал» и ООО «Развитие и Инвестиции». Гендиректор и фактический владелец этого ООО Алексей Малеев «связан через цепочку собственников с другим юридическим лицом, которое выигрывало у «Водоканала» многомиллиардные подряды».

Член ОП напоминает, что в Санкт-Петербурге всё это время фиксировались одни из самых высоких в стране тарифов на ЖКУ, но помимо этого предприятие постоянно просило дополнительные деньги у государства. В качестве примера Ремесло приводит тот факт, что в 2016 году «Водоканал» запросил 6,3 миллиарда рублей бюджетных дотаций «на компенсацию недополученной прибыли». «Возникает вопрос, почему предприятию не хватало тех денег, которые оно зарабатывало. Не заключается ли проблема в огромных расходах и злоупотреблениях, которые напрямую отражаются на финансовых показателях и тарифах?» — задаётся вопросом автор расследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по решению врио главы Санкт-Петербурга Александра Беглова с 1 июля 2019 года были впервые снижены темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В случае с «Водоканалом» были пересчитаны расходы на приобретение электроэнергии: выяснилось, что по прежнему договору энергию приобретали по завышенным ценам.