1,8 млрд рублей переплаты: «Водоканал Санкт-Петербурга» расторгает договор

Санкт-Петербург, , 19:39 — REGNUM ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» планирует расторгнуть договор энергоснабжения с ООО «Развитие и инвестиции» в одностороннем порядке. Причиной такого решения стала проверка, в результате которой выяснилось, что выставляемые тарифы за электроэнергию были завышены.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства города, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» направило уведомление о расторжении договора энергоснабжения с ООО «Развитие и инвестиции». Данная компания является поставщиком электроэнергии унитарному предприятию. Договор должен быть расторгнут уже в эту среду, 1 мая.

Такое решение было принято в результате проверки, в ходе которой выяснилось, что ООО «Развитие и инвестиции» некорректно определяло тарифы по электроэнергии для ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Расчет стоимости осуществлялся с нарушением условий заключенного договора и действующего законодательства.

В итоге сумма переплаты за трехлетний период составила 1 млрд 778 млн рублей. В пресс-службе добавили, что правоохранительными органами будет проведена проверка компании, по результатам которой они предпримут соответствующие меры. Помимо этого Водоканал готовит исковое заявление в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании с ООО «Развитие и инвестиции» переплаченной суммы.

Проверка расходов ГУП «Водоканал», пояснили в пресс-службе правительства, проводится для того, чтобы исключить необоснованные затраты, которые в свою очередь взаимосвязаны с ростом тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению. В этом смысле оптимизация расходов была давно необходима предприятию.

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Гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин отметил, что необходимо, чтобы все контролирующие органы выполняли свою работу добросовестно.

«Водоканал является унитарным предприятием, и есть разные возможности для контроля расходования средств организацией. Регулирующие органы каждый год при установлении тарифов проводят анализ расходов. Думаю, эта проверка позволила понять, какие органы в рамках своих полномочий качественно выполняли свои обязанности по регулированию организации, а какие — нет.

Более того, расходы предприятия взаимосвязаны с окончательными тарифами, по которым за услуги платят потребители. У Водоканала нет никаких других источников средств, кроме как регулируемые тарифы, которые рассчитываются после того, как предприятие представляет свои затраты на анализ органам регулирования. Если информация о нарушениях со стороны ООО «Развитие и инвестиции» подтвердится, то компетентные органы будут принимать окончательное решение по тому, как будут взыскиваться эти средства», — рассказалАлексей Макрушин.

Анна Мороз, председатель региональной общественной организации «Контролируем ЖКХ», такжесчитает, что при подтверждении результатов ревизии очевидно, что в прошлые годы контроль за расходованием средств предприятием был несоответствующим.

«Водоканал ежегодно, как и все юридические лица, сдает отчетность. Соответственно, это должно было выясниться по итогу предыдущих лет. Сейчас стоит вопрос о том, как будут взыскиваться эти средства. Сделать это можно только через арбитражный суд, и если все-таки завышение тарифов подтвердится, то необходимо будет пересчитать все платежи. Но это колоссальная работа, поэтому, скорее, тарифы могут быть скорректированы в будущем.

Видимо, сейчас руководство города плотно занялось проверкой тарифов и платежей, что, конечно, хорошая новость. В целом сфера ЖКХ является очень глобальной и проблемной сферой. На мой взгляд, решать проблемы нужно прежде всего конкретно по вопросам платежей. Когда люди начнут понимать, за что они платят, тогда не будет такого количества конфликтов и жалоб и не нужно будет держать целый штат по ответам на эти жалобы», — поделилась Анна Мороз.

Эксперт добавила, что для города очень важно ввести постоянный контроль за платежами и над управляющими компаниями, так как все они являются юридическими лицами и могут нарушать законодательство.

«Необходимо сделать так, чтобы даже желания не возникало насчитывать не те платежи. Рычаги давления у города для этого есть — это и жилищная инспекция, и жилищный комитет. Сложно заставить механизм работать в пользу граждан, но это необходимо и, главное, возможно», — подытожила Мороз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте этого года врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку генерального директора ГУП «Водоканал» Евгения Целикова. Причиной такого решения стала проверка деятельности предприятия контрольно-счетной палатой Петербурга.

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