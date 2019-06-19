В Петербурге впервые снизили темпы роста тарифов на услуги ЖКХ

Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM В Петербурге с 1 июля впервые снизятся темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил журналистам 19 июня глава городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, тарифы на электричество удалось вовсе снизить до минимального предела, то есть на 10 копеек. В среднем 1 кВт/ч будет обходиться в 4,65 рубля.

Кроме того, тарифы на холодную воду увеличатся не на 7%, как планировалось ранее, а на 3,2% для домохозяйств и на 3,7% для промышленных потребителей.

Тепловая энергия тоже подорожает незначительно, отметил Коптин. Он считает, что жители уже сейчас смогут почувствовать изменения в стоимости горячей воды. Когда же осенью придут квитанции за отопление, там будет учтено снижение стоимости тепла на 0,6% вместо ранее планируемого увеличения на 3,3%. То есть, граждане будут платить 1 тыс. 765,33 рубля за Гкал вместо 1 тыс. 775,45 рубля, как сейчас.

«С учетом того, что у нас все-таки идет снижение реальных доходов петербуржцев, правительством было принято решение, чтобы все жители ощутили снижение тарифов на тепловую энергию», — пояснил Коптин.

В итоге, изменится сумма, которую граждане будут платить за ЖКУ в месяц. Рост за все коммунальные услуги составит 7,1 рубля для квартир с электроплитами, хотя ранее планировалось повысить «ценник» в квитанции на 76,93 рубля. Для квартир с газовыми плитами ЖКУ подорожают на 8,67 рубля вместо 78,26 рубля.

«Принято такое решение впервые в истории Петербурга, даже в истории России. Никогда таких минимальных темпов роста тарифов не было. Фактически остановлен рост платы за коммунальные услуги. Надеемся, что это у нас первая оптимизация расходов регулируемых организаций, и в дальнейшем мы продолжим тренд снижения платы граждан за коммунальные услуги», — сказал глава комитета по тарифам.

Он добавил, что после выборов губернатора в сентябре 2019 года не ожидает резкого «отката назад» и скачка тарифов, так как, по его словам, оптимизированы были те статьи расходов ресурсоснабжающих компаний, которые возвращать никто не намерен.

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Например, в случае «Водоканала» были пересчитаны расходы на приобретение электроэнергии: по прежнему договору, как выяснилось, энергию приобретали по завышенным ценам. Невыгодный договор уже расторгнут.

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