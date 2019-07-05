Красноярск, , 08:31 — REGNUM

Паводковая обстановка в Красноярском крае стабилизировалась, вода в реках продолжает падать, сообщили ИА REGNUM 5 июля в региональном главке МЧС.

В пострадавших от паводка населённых пунктах ведутся аварийно-восстановительные работы: очищается русло рек, ведётся откачка с подтопленных домов воды, оценивается ущерб.

За уровнем воды в реках наблюдают круглосуточно. Организована работа оперативных штабов и оперативных групп.

По состоянию на 5 июля в пяти населённых пунктах трёх районов (Канского, Абанского, Богучанского) подтоплено несколько приусадебных территорий жилых домов и дачных участков. Социально-значимых объектов на подтопленной территории нет.

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Подтоплено три участка автодорог: два в Богучанском районе (при въезде в посёлок Октябрьский и в районе населённого пункта Пея), один — в Абанском районе (в районе населённого пункта Почет).

Уровень воды в реке Кан в городе Канске составляет 248 см (динамика — 30 см) при критическом 350 см. Вода вошла в русло, подтопленных придомовых территорий и жилых домов нет.

Уровень воды в реке Бирюса (Абанский район, н. п. Покатеево) составляет 277 см при критическом 450 см. Вода вошла в русло. Подтопленных придомовых территорий и домов также нет.

У населённого пункта Почет Абанского района уровень воды в Бирюсе — 546 см (-44 см) при критическом 550 см. Остаются подтопленными пять приусадебных участков, один жилой дом.

В реке Чуна (Богучанский район, п. Малеево) уровень воды составляет 526 см (-24 см) при критическом 555 см. Остаются подтопленными три приусадебных участка, жилые дома не подтоплены.

«В превентивных целях из домов на прилегающих участках эвакуировано в пункты временного размещения, которые расположены в населенном пункте Октябрьский, 14 человек, из них 10 детей», — подчеркнули в МЧС, комментируя ситуацию в Малеево.

В п. Октябрьский, мкрн Лесхоз (Богучанский район, река Чуна и подпора реки Хожо) уровень воды составляет 526 см (-24 см) при критическом 555 см. Подтоплено 14 приусадебных участков, два жилых дома, в девяти домах вода затопила подполья. Эвакуировано 28 человек, в том числе восемь детей. Они размещены у родственников и в пункте временного размещения.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, от паводка серьёзно пострадал город Канск Красноярского края. По состоянию на 1 июля уровень воды в реке Кан в Канске находился примерно на уровне 4,4 метра. В зоне паводка были более 200 дачных участков и около 140 придомовых территорий. Пришлось эвакуировать порядка 80 человек.

По оценке главы города Андрея Береснева, материальная помощь может потребоваться примерно 130 семьям из Канска — это порядка 350−400 человек. Специальные комиссии совершают подворовые обходы для оценки ущерба.

1 июля в Канске побывал губернатор Красноярского края Александр Усс. Об итогах его визита читайте в материале ИА REGNUM «"Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска».

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