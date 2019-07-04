Минск, , 13:44 — REGNUM

Некачественные заряды калибра 195 мм стали, предположительно, причиной подрывов фейерверочных изделий в Минске, что привело к гибели одного и травмированию примерно десяти человек. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Белоруссии.

«Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм)», — отметили в военном ведомстве.

Отмечено, что все необходимые меры безопасности при запуске салюта были соблюдены. Следствие рассматривает и другие версии ЧП.

Уточняется также, что салютные установки и снаряды произведены в России — в городе Сергиевом Посаде Московской области. Подобный инцидент трудно было просчитать, это редчайший случай, заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 июля в Минске из-за взрыва фейерверка погибла женщина. Разлетевшимися осколками ранило около десяти человек.

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