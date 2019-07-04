Москва, , 10:24 — REGNUM

Экипаж глубоководного аппарата ВМФ РФ должен быть представлен к государственным наградам. Об этом сегодня, 4 июля, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщается на сайте Кремля.

«Сергей Кужугетович, прошу Вас представить предложения по представлению экипажа этого подводного аппарата к государственным наградам», — сказал Путин.

«Есть!», — ответил глава Минобороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что семьям погибших моряков-подводников, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь.

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