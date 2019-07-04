Москва, , 10:18 — REGNUM

С семьями погибших моряков-подводников глубоководного аппарата ВМФ РФ работает специальная группа. Работа налажена индивидуально с каждой семьей. Об этом сегодня, 4 июля, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

Семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь. Это касается и заботы о получении достойного образования детям, кто ещё учится, и достойного проживания семей.

«Те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объёме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни», — пояснил Шойгу.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Сергей Шойгу назавл основную причину гибели моряков-подводников в глубоководном аппарате ВМФ — это пожар в аккумуляторном отсеке.

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