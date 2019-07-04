Москва, , 10:08 — REGNUM

Основной причиной гибели моряков-подводников в глубоководном аппарате ВМФ стал пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину, сообщает 4 июля пресс-служба Кремля.

«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что ядерная энергетическая установка подводной лодки находится в работоспособном состоянии, сама подлодка может быть восстановлена в достаточно короткие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля 14 моряков-подводников погибли в результате ЧП на подводной лодке в Баренцевом море. Ранее Шойгу рассказал о героизме членов экипажа, которые не допустили гибели глубоководного аппарата и спасли своих товарищей, но погибли сами.

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