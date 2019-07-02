Москва, , 18:37 — REGNUM

Причиной пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 российских моряков, послужило короткое замыкание. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на свои источники.

Как уточняется, инцидент произошёл на аппарате, представляющем собой атомную глубоководную станцию проекта 10 831, её бортовой номер — АС-31.

«Замыкание произошло в электрических сетях атомной глубоководной станции в ходе выполнения специального задания», — говорится в сообщении агентства.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Минобороны сообщили о пожаре на научно-исследовательском аппарате, произошедшем 1 июля в российских территориальных водах вблизи Североморска. По информации министерства, подводники занимались исследованиями дна и придонного пространства Мирового океана в интересах ВМФ России.

Военные следственные органы СК начали доследственную проверку по факту произошедшего.

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