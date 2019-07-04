Североморск, Мурманская область, , 08:16 — REGNUM

Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников. Такую версию событий описывает 4 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Пожар на АГС произошел вечером 1 июля, когда станция выполняла боевые задачи на полигоне Северного флота, находящемся в районе выхода из Кольского залива в Баренцево море. Большая часть экипажа отдыхала, на дежурстве находились пять человек.

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Короткое замыкание в одном из электрораспределительных щитов, полагают эксперты, могло вызвать небольшой взрыв, после чего воспламенилась оплетка кабелей или трансформаторное масло, а появившийся дым распространился по отсекам.

«Дежурная вахта, возможно, немного запоздала с герметизацией отсека, а отдыхавшие смены — с включением в портативные дыхательные аппараты», — говорится в публикации.

В замкнутом помещении уже после нескольких вдохов человек теряет сознание. За живучесть лодки, судя по всему, боролась дежурная смена на центральном посту: четыре офицера и гражданский специалист. Они организовали подъем АС-31 на поверхность и привели станцию в Оленью Губу. При этом 14 подводников получили смертельные отравления продуктами горения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о героизме моряков-подводников, которые до конца боролись за живучесть подводного аппарата и спасли товарищей ценой собственных жизней.

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